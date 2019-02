Nachdem die thailändische Prinzessin am Freitag ihr Land mit einer außergewöhnlichen Ankündigung überraschte, bedankte sie sich am Tag darauf bei ihren Unterstützern per Instagram. Die 67-jährige Prinzessin, Ubolratana Rajakanya, hatte angekündigt, bei den anstehenden Wahlen als Premierministerin kandidieren zu wollen. In ihrer Instagram-Nachricht sagte die Prinzessin, sie wolle sehen, dass Thailand sich so weiterentwickle, dass es von der internationalen Gemeinde akzeptiert werden könne, dass alle Thais Rechte, Chancen und gute Lebensbedingungen hätten." Doch der Widerspruch ihres jüngeren Bruders, König Vajiralongkorn, könnte ein rasches Ende ihrer politischen Initiative bedeuten. "Das politische Engagement eines Mitglieds der Königsfamilie steht im Konflikt mit den Traditionen und der Kultur des Landes und muss als äußerst unangebracht betrachtet werden." So der König in einem Statement. Thailand ist seit 1932 eine konstitutionelle Monarchie, der Köngisfamilie nimmt jedoch starken Einfluss auf die Politik im Land. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass das Urteil des Königs dazu führt, dass die Kandidatur der Prinzessin nicht von der Wahlkomission genehmigt wird. Beobachter sagen außerdem, die Wahl im März sei eine erste Chance für das Land, zu einer Demokratie zurückzukehren, nachdem es seit 2014 unter Militärherrschaft steht. Laut Beobachtern stehen sich bei der Wahl vor allem das Lager der Oppositionspartei, für die die Prinzessin kandidieren will auf der einen, und dem königlichen, promilitärischen Lager auf der anderen Seite gegenüber.