Klassische Musik für Traumapatienten. In diesem Fall Musik von Paul Barton für die Bewohner von Elephants World, einem Rehabilitations-Camp für traumatisierte Elefanten in Thailand. Der britische Pianist studierte Musik an der Royal Academy of Arts. Das erste Mal spielte er aus reinem Zufall für einen Elefanten. "Ein blinder Elefant namens Pla Ra stand zufällig hinter mir und frühstückte gerade, Elefanten sind immer sehr hungrig, darum war es schon ungewöhnlich, dass Pla Ra aufhörte zu essen. Im hingen die Bananenblätter aus den Mundwinkeln und er hörte einfach zu." Laut Tierschutzgruppen sind die rund 3.000 Elefanten, die in Südostasien an Touristenhotspots arbeiten unter schlechten Lebensbedingungen und ungenügender Ernährung leiden. Das trifft auch auf die Dickhäuter im Camp Elephants World zu, viele sind überarbeitet, einige leiden an Behinderungen. Im Reha-Camp bekommen sie gesundes Essen, medizinische Versorgung, und - Musik. Der Besitzer des Camps, Samart Prasithpol, sagt: "Als Paul angefangen hat für die Elefanten zu spielen hatte ich das Gefühl, dass sie die Musik verstehen, Musik ist eine universelle Sprache." Für einige Elefanten scheint der Spaß allerdings erst loszugehen, als die Musik vorbei ist.