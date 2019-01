Thailand wurde am Freitag von dem ersten Tropensturm seit dreißig Jahren heimgesucht. Mindestens eine Person kam dabei ums Leben, sie war Teil der Crew auf einem Fischerboot gewesen, das im Sturm gekentert war. Mit einer Windstärke von bis zu 80 kmh traf der Sturm über den Golf von Thailand und auf die Provinz Nakhon Si Thammarat, wo sich das weltweit größte Anbaugebiet für Kautschuk befindet, sowie beliebte Touristengebiete. Schon in den letzten Tagen wurden über 6.000 Menschen evakuiert. Unzählige Bäume wurden entwurzelt, Häuser und Straßen beschädigt, und Patienten aus Krankenhäusern in Sicherheit gebracht. Die Wetterbehörden warnten vor 3 bis 5 Meter hohen Wellen im Golf, und ähnlich hohem Wellengang in der Andamanensee an der Westküste Thailands. Insgesamt 15 Provinzen des Landes sollen laut Warnungen betroffen sein. Am Freitag Nachmittag verlor der Sturm etwas an Geschwindigkeit, starker Wind und Regen sollen laut der Katastrophenschutzbehörde aber auch am Samstag noch zu spüren sein.