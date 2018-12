HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT. Theresa May am Donnerstag in Brüssel: "Ja, ich habe gesagt, dass ich in meinem Herzen liebend gerne die konservative Partei bei der nächsten Wahl führen würde. Aber ich denke, es ist richtig, wenn die Partei es vorzieht, mit einer neuen Spitze in die nächste Wahl zu gehen."