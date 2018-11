Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat am Donnerstag den neuen Leiter des Verfassungsschutzes vorgestellt. Thomas Haldenwang war Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und ist Nachfolger von Hans-Georg Maaßen. Der war nach umstrittenen Äußerungen in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Bei den Journalisten gab es da noch Nachfragen: "Zur ersten Frage möchte ich jetzt eigentlich gar keine Stellungnahme abgeben. Wir äußern uns zu derartigen Themen in unserem Verfassungsschutzbericht. Sollten da Erkenntnisse vorliegen, wäre das Gegenstand für den nächsten Verfassungsschutzbericht. Ich gehe aber eigentlich nicht davon aus." Haldenwang weiter: „Mit meinem Vorgänger verbindet mich, dass wir fünf Jahre sehr vertrauensvoll miteinander zusammengearbeitet haben, in den wichtigen fachlichen Fragen unseres Amtes ein hohes Maß an Übereinstimmung hatten, auch bei der Frage wie das Amt sich zukünftig ausrichten und orientieren soll. In manchen internen Fragen hatten wir auch schon mal Dissens, der wurde dann zwischen uns sehr offen ausgetragen, im Sinne von konstruktiver Kritik. Was unterscheidet mich? Ich habe eine rote Brille und ich trage keine Weste. Und Sie werden sehen, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Akzente zukünftig etwas verschieben werde. Vielleicht hat man auch schon ein bisschen was aus meinen Äußerungen raus gehört." Der 58-jährige Jurist arbeitet seit 2009 beim Bundesverfassungsschutz, seit 2013 ist Haldenwang dort Vizepräsident.