Mit einer Romanze zwischen Gabelstaplern und Getränkekisten in einem ostdeutschen Großmarkt geht Regisseur Thomas Stuber in den Wettbewerb der 68. Berlinale. "In den Gängen" erzählt die Geschichte von Christian (Franz Rogowski), der sich als neuer Mitarbeiter in die gewachsene Gemeinschaft des Betriebs einfinden muss: viele haben schon bei der VEB Fernverkehr zusammen gearbeitet, bevor der DDR-Betrieb dichtgemacht und vom Großmarkt übernommen wurde. Überall scheint es ungeschriebene Gesetze zu geben. Mit wem können die Kollegen von der "Tiefkühlkost" und mit wem nicht? Dürfen sich die "Konserven" einfach so den Gabelstapler ausleihen? Bruno (Peter Kurt), ein alter Hase im Betrieb, wird für Christian zum Mentor und väterlichen Freund, auch als der Neuling sich in die verheiratete Marion aus der Süßwarenabteilung (Sandra Hüller) verliebt. Regisseur Thomas Stuber sieht seinen Film, der auf einer gleichnamigen Kurzgeschichte von Clemens Meyer basiert, grundsätzlich als universelle Geschichte, die in Brasilien ebenso verstanden werden soll, wie in New York. "Ich möchte nicht, dass man nur mit einer ostdeutschen Brille das jetzt dechiffrieren kann, was da erzählt wird, das ist ja auch Quatsch. Der Film muss in Brasilien verstanden werden, genauso wie in New York und in Berlin. Aber trotzdem ist quasi - das Ostdeutsche ist natürlich das Fundament, aus dem Clemens Meyer, mein Co-Autor und ich, aus dem wir schöpfen, wo wir unsere Geschichten ansiedeln, wo wir unsere Figuren finden, die vermeintlich kleinen Figuren am Rand der Gesellschaft. Und da kennen wir uns aus." Der in Leipzig geborene Stuber interessiert sich nach eigenen Worten für die Post-Wende-Welten der 90er und 2000er Jahre im Osten. "Da ist einfach ganz viel noch unerzählt. Da liegt auch ganz viel Brisanz drin, wie man jetzt merkt zurzeit, da liegen Themen wie Abgehängtsein von ganzen Landstrichen drin, da liegt Wut drin und so weiter. Da liegt aber auch darin, dass wir das verstehen müssen." Hauptdarsteller Franz Rogowski steht sowohl mit Stubers "In den Gängen" als auch dem Film "Transit" von Christian Petzold im Rennen um einen Silbernen Bären für den besten Darsteller. Zudem gehört er zu den "European Shooting Stars" der Berlinale. "Krass, habe ich mir ja auch nicht vorgestellt vorher, dass das mal so kommt", sagte Rogowski im Reuters-Interview am Freitag. "Es ist ein rauschendes Fest, ich bin ja schon völlig im Eimer. Ich habe heute noch keinen Alkohol getrunken, aber der ist überall. Und ich war sehr enthaltsam die ersten Tage, jetzt bin ich schon völlig willenlos. Ich greif' schon mittags zum Sekt. Und ich habe so viele Menschen kennenlernen dürfen und ich bin heute zum vierten Mal auf dem Teppich. Ja, ich bin wirklich komplett verschluckt worden von der Berlinale." "In den Gängen" ist der letzte von vier deutschen Wettbewerbsbeiträgen der diesjährigen Berlinale. Insgesamt konkurrieren 19 Filme um den Goldenen und die Silbernen Bären. Die Auszeichnungen werden bei einer Gala im Berlinale Palast am Samstag verliehen.