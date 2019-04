Diese Tierschützer sorgten am Montag in der australischen Metropole Melbourne für reichlich Aufmerksamkeit. Mitten in der Hauptverkehrszeit blockierten sie mehrere Straßen, einige hatten sich an geparkte Fahrzeuge gekettet. Die Aktion dauerte rund zwei Stunden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und versuchte die Straßen wieder freizubekommen. Offizieller Anlass für die Proteste, war ein Film, der vor genau einem Jahr veröffentlicht worden war und die Zustände in der Massentierhaltung zeigt. Daran habe sich nichts geändert, sagt diese Demonstrantin: "Diese Tierleben werden immer noch beendet, sie werden immer noch geschlachtet. Es gehört zum System, dass sie getötet werden. Sie sterben, sie kämpfen und sie schreien." 38 Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen. Nicht alle Beobachter hatten für die Proteste Verständnis. "Ich glaube, dass wir uns der Thematik bewusst sind. Aber warum stören sie alle, die nur zur Arbeit wollen." Bereits zuvor hatte es Aktionen von Tierschützern in Schlachthöfen des Landes gegeben. Premierminister Scott Morrison nannte die Aktionen beschämend und kündigte härtere Gesetze an. Im Mai stehen in dem Land Wahlen auf dem Programm, die Stimmen der Farmer gelten dabei als wichtig.