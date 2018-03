Ein Haps und das Ei ist verschwunden. Ostern macht auch vor dem Londoner Zoo und seinen Bewohner nicht halt. Diese Komodowarane steht total auf Eier, weiß Tierpfleger Joe Capon. "Genau wie wir genießen auch die Warane das Osterfest und die Eier. In freier Wildbahn fressen sie Krokodilseier oder auch die eigenen Eier und Jungen - denn die schlüpfen ja um die Osterzeit. Eier sind beliebt, in der Natur und auch hier im Zoo." Auch die Totenkopfäffchen und Lemuren im Londoner Zoo stehen auf Osterüberraschungen. In den bunten Schalen haben Pfleger Leckereien versteckt. Die Suche soll die Tiere bei Oster-Laune halten. Im Zoo von Whipsnade nordwestlich der britischen Hauptstadt hatten in der Karwoche sogar die Tiger was zum Suchen - und zum Kaputtmachen.