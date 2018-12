Um den Druck auf die US-amerikanische Regierung zu erhöhen, hat eine Gruppe von Migranten im mexikanischen Tijuana am Sonntag einen Hungerstreik fortgesetzt. An der nördlichen Grenze Mexikos halten sich nach Behörden-Angaben rund 6000 Migranten aus Süd- und Mittelamerika auf. Diese Gruppe hat seit drei Tagen nichts mehr gegessen. Aktivistin Amelia Gonzalez: "Wir haben im Kollektiv entschieden, dass vier Tage das Maximum sind, an denen unsere Menschen leiden. Wir wollen sie nicht gesundheitlich gefährden, gerade nach einer Monate langen Reise mit wenig Essen." Viele der Geflüchteten Familien kommen aus Honduras, wo sie in erster Linie vor Gewalt durch kriminelle Banden fliehen. In den USA erhoffen sich junge Mütter wie Jenny Santos ein besseres Leben: "Ich habe immer davon geträumt, dorthin zu gehen. Ich weiß auch, dass das Leben dort hart ist. Es ist nicht so, wie es oft dargestellt wird. Man muss arbeiten gehen! Ich möchte meinem Sohn ein besseres Leben ermöglichen, er ist 10." Die Regierung um US-Präsident Donald Trump hatte an der Grenze die Sicherheitsvorkehrungen gegen illegale Einwanderung erhöht und Asylverfahren erschwert. Laut einem Bericht des Pew Research Centers, dem amtliche Zahlen zugrunde liegen, ist die Zahl der illegalen Eingewanderten in die USA auf den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren gesunken. Demnach soll es seit 2007 deutlich mehr als zwei Millionen Menschen weniger geben, die ohne Asyl in den USA leben.