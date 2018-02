Ja, auf "Dänemark" reimt sich "Vergnügungspark": Der Tivoli-Garten mitten in Kopenhagen gilt als der zweitälteste Vergnügungspark auf Erden. Und am Wochenende wurde hier Geburtstag gefeiert, der 175. ganz genau. Zünftig mit einer Lichter-Show. Besucher zeigten sich begeistert: "Es ist schön und hübsch und spaßig!" "Ich denke, man wird inspiriert, weil es so schön ist, und Du siehst immer wieder etwas Neues! Der Tivoli-Garten versucht, den dunklen Winter hell zu erleuchten. Allein am Eislauf-Pavillion wurden dafür rund 200.000 Lichter installiert. Seinerzeit soll sich auch Walt Disney für seine Vergnügungsparks hier in Kopenhagen Inspiration geholt haben. Mit der Lichtershow vom Wochenende wurde das "Copenhagen Light Festival" eröffnet, das nun bis zum 2. März die Stadt von ihren leuchtenden Seiten zeigen soll.