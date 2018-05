Im Zentrum von Paris ist es am Samstag zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Die Tat in der französischen Hauptstadt ereignete sich im zweiten Arrondissement nahe dem Opernhaus. Nun sind Details zur Identität des Attentäters bekanntgeworden. Aus Justizkreisen verlautete am Sonntag, dass es sich um einen jungen Mann handele. Er sei 1997 in Tschetschenien geboren worden. Seine Eltern wurden von der französischen Polizei verhört. Der Attentäter hatte nach Polizeiangaben am Samstagabend mitten in Paris auf Passanten eingestochen und einen Menschen getötet und vier weitere verletzt. Er rief dabei auf Arabisch "Gott ist groß". Kurz darauf wurde er von der Polizei erschossen.