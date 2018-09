Spektakuläre Wetterbilder aus Kanada! Durch die Städte Ottawa und Gatineau fegte am Freitag ein Tornado und hinterließ dabei verschreckte Einwohner und Zeichen der Verwüstung. Nach Angaben lokaler Medien wurden mehrere Menschen verletzt, davon fünf schwer. Der Tornado war zuerst am Stadtrand von Ottawa gesichtet worden und schlug eine Schneise über den Ottawa River hinweg in Richtung Gatineau. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau forderte die Bevölkerung per Twitter auf, zu Hause zu bleiben und in Not geratenen Nachbarn zu helfen.