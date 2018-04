Was mit einer "Schneise der Verwüstung" gemeint ist, zeigen diese Bilder aus dem US-Bundesstaat North Carolina. Am Sonntag waren mehrere Stürme auch durch den Nachbarstaat Sout Carolina gepflügt. Mindestens ein Mensch kam dabei ums Leben. Behörden berichteten von einem Motorradfahrer, der von einem Baum erschlagen wurde. Schulen blieben am Montag geschlossen. Auch in den kommenden Tagen soll die Ostküste der Vereinigten Staaten glaut Vorhersagen von Stürmen heimgesucht werden, von der Golfregion im Süden bis nach Neuengland im Norden.