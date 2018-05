Wer am Dienstag in Harper County im US-Bundesstaat Oklahoma zum Himmel geschaut hat, der konnte schon einmal an Weltuntergang denken. Hier und auch in den Bundesstaaten Kansas, Nebraska und Iowa wurden gleich mehrere Tornados gesichtet, die Regen und Hagel mit sich brachten. Bäume wurden entwurzelt und Stromleitungen zerrissen, Meldungen über größere Zerstörungen oder Verletzte gab es aber zunächst nicht. Die Behörden forderte die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten auf, sich in Sicherheit zu bringen und kein unnötiges Risiko einzugehen. Entwarnung gibt es noch nicht: Am Donnerstag werden weitere Tornados erwartet.