Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag mehrere Menschen getötet worden. Zudem soll es Verletzte gegeben haben. Nach Angaben des afghanischen Innenministeriums ereignete sich die Detonation in der Nähe des Gebäudes des nationalen Geheimdienstes. Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) übernahm die Verantwortung für die Tat. Dieser Mann war in der Nähe, als es passierte: "Ich habe gerade gefrühstückt, als die Bombe hochging. Da hatte sich eine Menschenmenge gebildet. Gott behüte, dass es noch mehr Opfer gibt. Aber ich weiß es nicht." Alle Opfer seien Zivilisten gewesen, teilten die Behörden mit. Erst in der vergangenen Woche war ein schwerer Anschlag auf ein Ausbildungszentrum des Geheimdienstes in Kabul verhindert worden. Mutmaßliche Attentäter waren getötet worden, bevor sie größeren Schaden anrichten konnten. Auch diesen Vorfall hatte der IS für sich reklamiert.