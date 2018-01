Bei einem Flugzeugabsturz in Costa Rica sind am Silvestertag zwölf Menschen ums Leben gekommen. Laut Behörden handelt es sich bei den Toten um zehn Touristen aus den USA sowie die beiden costaricanischen Piloten. Warum das Flugzeug abstürzte, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der örtlichen Flugbehörden war die maschine erst einen Monat zuvor bei der Inspektion gewesen. Das Kleinflugzeug war in der Bergregion von Punta Islita unterwegs, die Gegend, rund 230 Kilometer westlich der Hauptstadt San Jose, ist bei Touristen beliebt. Auch in Australien endete ein Touristenflug am letzten Tag des Jahres tödlich. Ein Wasserflugzeug, dass Urlauber für einen Sightseeing-Trip über der Hafenstadt Sydney an Bord hatte, stürzte in einen Fluss und ging sofort unter. Der Pilot und die fünf Passagiere, Urlauber aus Großbritannien, kamen ums Leben. Der zuständige Ermittler, Mark Hutchings, zeigte sich tief betroffen. "Die Leute sind nach Australien gekommen, um in einem der schönsten Teile der Welt Urlaub zu machen. Dass ihnen hier dieses Unglück zugestoßen ist, ist absolut tragisch." Mit einem Taucheinsatz am Wrack versuchen die Ermittler nun herauszufinden, warum diese Tragödie passiert ist.