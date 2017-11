Diese Aufnahmen einer Dashboard Camera eines Autos zeigen den Moment, als es in einem Wohnblock in der russischen Stadt Ischewsk, rund 1000 Kilometer östlich von Moskau zu einer Explosion kommt. Dabei stürzen Teile des Gebäudes ein. Bei dem Vorfall am Donnerstag kamen nach Angaben der lokalen Behörden mindestens sechs Menschen ums Leben. Es gab mehrere Verletzte. Die Rettungskräfte suchten am Tag danach nach möglichen weiteren Opfern. Als Auslöser des Unglücks vermuteten die Behörden eine Gasexplosion. Nach dem Unglück gingen mehrere telefonische Bombendrohungen ein, die sich jedoch als falsch herausstellten. In den vergangenen Jahren hatte es in Russland immer wieder Gas-Explosionen gegeben, die auf mangelnde Sicherheitsvorkehrungen zurückzuführen waren.