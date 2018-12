Strenge Kontrollen vor einem Wahllokal in Bangladesch. Die Abstimmung über ein neues Parlament in dem asiatischen Land ist von Spannungen geprägt, während des Wahlkampfes war es wiederholt zu Gewalt gekommen, mehrere Menschen kamen dabei ums Leben. Aus Angst vor Anschlägen wurden in der Hauptstadt Dhaka die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Im Südosten des Landes kam es am Sonntag zu schweren Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung gekommen. Dabei wurden zwei Menschen getötet und knapp ein Dutzend verletzt, wie Regierungsvertreter und Polizei mitteilten. Es wird erwartet, dass sich Ministerpräsidentin Hasina Wajed bei der Wahl eine dritte Amtszeit sichert. Kritiker werfen der Regierungschefin Einschüchterung von politischen Gegnern und Machtmissbrauch vor. Die oppositionelle nationalistische Partei BNP der früheren Regierungschefin Khaleda Zia sprach wiederholt von Wahlbetrug. Sie boykottierte die Wahl 2014, da diese weder frei noch fair gewesen sei. Reuters-Reportern zufolge zeichnete sich am Sonntag nur eine geringe Wahlbeteiligung ab. Bangladesch zählt rund 165 Millionen Einwohner, die meisten von ihnen sind Muslime.