Bei mehreren Angriffen der radikalislamischen Taliban in Afghanistan sind am Samstag nach offiziellen Angaben Dutzende Menschen getötet und viele verletzt worden. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sprengte sich ein Selbstmordattentäter in der Nähe des Hauptquartiers für den internationalen Militäreinsatz in die Luft. "Es war gegen 8 Uhr morgens, als eine Explosion die Gegend erschütterte. Unmittelbar danach war alles mit dickem schwarzem Rauch bedeckt." Bei einem Überfall in der Provinz Farah im Westen des Landes habe es eine große Zahl von Toten gegebengegeben, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag mit. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekanntgegeben. In Afghanistan kommt es seit dem vergangenen Jahr verstärkt zu Angriffen auf die Armee sowie Bombenanschlägen. Damals kündigte US-Präsident Donald Trump einen härteren Kurs gegen Aufständische an. So werden mutmaßliche Stellungen der Extremisten verstärkt bombardiert.