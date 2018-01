Feuerwehr und Polizei waren am Dienstag mit einem Großaufgebot auf einem Feld in der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen in Baden-Württemberg im Einsatz, um Spuren zu sichern. Beim Zusammenstoß eines Sportflugzeuges mit einem Hubschrauber waren hier zuvor vier Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um die brennenden Teile zu löschen. Die Trümmer lagen über einen großen Umkreis verteilt in der Umgebung. Raphael Fiedler, Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe: "Momentan gehen wir davon aus, dass es sich beim Hubschrauber um ein Rettungshubschrauber gehandelt hat, der in Söllingen gestartet ist und auch wieder in Söllingen gelandet wäre. Der hat einen Rundflug vorgehabt. Beim Sportflugzeug wissen wir, dass es von Basel gestartet ist und in Speyer hätte landen sollen. Beide - also sprich Hubschrauber und auch Sportflugzeug - waren mit zwei Personen besetzt." Nach Angaben der Ermittler ereignete sich das Unglück gegen Mittag über unbewohntem Gebiet. Beide Maschinen seien in der Nähe eines Kieswerks abgestürzt. Bei dem Hubschrauber handele es sich um eine Maschine der Deutschen Luftrettung. Das Flugzeug sei ein kleines Sportflugzeug gewesen. Die Luftrettung gab auf ihrer Internetseite bekannt, dass sich der Hubschrauber auf einem Trainingsflug befunden hatte.. Das Luftfahrtbundesamt sowie das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung seien informiert worden. Genauere Angaben zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.