Bei einem Erdrutsch sind in Rio de Janeiro am Samstag mindestens zehn Menschen getötet worden. Mehrere Personen werden noch vermisst, teilten die Behörden mit. Demnach waren am frühen Samstag morgen mehrere Gebäude abgerutscht. Zuvor hatte es mehrere Tage lang geregnet. Retter konnten bisher 11 Personen aus den Trümmern befreien. Erdrutsche kommen in Rio de Janeiro immer wieder vor. Zudem bauen viele Menschen ihre Häuser ohne Genehmigung in dem meist hügeligen Gelände.