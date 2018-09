Mehrere Personen wurden bei einer Explosion am Montag in einem südafrikanischen Munitionsdepot der Firmen Rheinmetall und Denel in Somerset West in der Nähe von Kapstadt getötet. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Ursache des Vorfalls ist bisher noch völlig unklar. Rheinmetall Denel Munition ist ein Joint Venture zwischen der deutschen Firma Rheinmetall und dem südafrikanischen Rüstungskonzern Denel. Die Firmen gaben zwar eine Erklärung ab, in der sie das Ereignis bestätigten, jedoch wurden keine genaueren Angaben zu den Verletzten und Toten gemacht. Auf dem Gelände werden Munition und Sprengstoff für die südafrikanischen Sicherheitskräfte aber auch für den Export produziert.