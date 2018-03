Bei einem Brand in einem Hotel in Manila sind am Sonntag mindestens vier Menschen getötet worden. Zahlreiche Gäste seien noch in dem brennenden Gebäude, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rettungskräfte versuchten zu ihnen vorzudringen. Der Brand war demnach im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen, in dem sich auch ein SpielKasino befindet. Die Brandursache war zunächst unklar. Experten haben die Ermittlungen aufgenommen.