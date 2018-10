Es sind dramatische Stunden für die Rettungskräfte in Shangdong. Nach einem Grubenunglück in der ostchinesischen Provinz werden 18 Bergleute vermisst. In der Kohlemine war es am Samstagvormittag Ortszeit zu einem Bergschlag gekommen, durch die herabstürzenden Felsbrocken wurde ein Entwässerungstunnel zerstört. Zwei Arbeiter kamen bei dem Unglück ums Leben, 20 Kumpel wurden eingeschlossen. Laut chinesischen Staatsmedien gelang es den Einsatzkräften am Sonntag, zwei von ihnen zu bergen, einer der Männer erlag später aber seinen Verletzungen.