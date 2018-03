In Berlin stehen ab Mittwoch wieder Reisen und Urlaub im Mittelpunkt: Auf dem Messegelände beginnt die nach eigenen Angaben weltgrößte Tourismusmesse ITB. Zum ersten Mal ist mit Mecklenburg-Vorpommern ein deutsches Bundesland Partnerland der ITB. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel, deren politische Heimat in Mecklenburg-Vorpommern liegt, deshalb eine besondere Ehre, die Eröffnungsrede zu halten: "Ich glaube, der Tourismus ist in der Tat ein wirklich ausgezeichnetes Beispiel für die Chancen der Globalisierung. Wir sprechen so oft über die Sorgen. Aber hier sehen wir wirklich auch Chancen. Der Tourismus bringt nicht nur Menschen einander näher, er schafft Arbeitsplätze, Existenzgrundlagen, er ist ein Wirtschaftsfaktor, und - es ist hier schon gesagt worden - man mag es kaum glauben: Zehn Prozent der globalen Wirtschaftsleistung entfallen auf den Tourismus." Die Veranstalter erwarten 10,000 Aussteller und etwa 109,000 Fachbesucher aus 180 Ländern. Als Kernthemen nennt die ITB unter anderem Luxusreisen, neuartige Verkehrsmittel und die Digitalisierung in der Reiseindustrie. Die Messe geht bis zum 11. März. Am Wochenende ist sie auch für Privatbesucher geöffnet.