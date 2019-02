Venedig zieht Menschen aus aller Welt an. Schätzungsweise 25 bis 30 Millionen Touristen kommen jährlich in die italienische Lagunenstadt. Viele von ihnen bleiben nur für einen Tag, darunter auch zahlreiche Kreuzfahrttouristen. Die Einheimischen werden dagegen immer weniger. Derzeit leben nur noch 50.000 Menschen in Venedig. Viele sehen die Stadt angesichts des Touristenstroms an ihrer Grenze, Diskussionen über mögliche Gegenmaßnahmen gibt es schon lange. Nun hat der Kommunalrat der Stadt eine Touristensteuer beschlossen. Das Eintrittsgeld für Tagestouristen soll noch vor der Hauptsaison in diesem Jahr eingeführt werden. 2019 soll der Preis zunächst pro Person drei Euro pro Tag betragen. Ab kommendem Jahr soll der Betrag auf sechs Euro steigen und kann je nach Touristen-Ansturm bis auf zehn Euro angehoben werden. Dieser Tourist aus Spanien hält das nicht für eine gute Idee: "Ich verstehe, dass die Einheimischen sich über die vielen Touristen ärgern. Aber auf der anderen Seite bringt der Tourismus ihnen viel Geld. Ich denke, es wäre ein Fehler, ein Eintrittsgeld zu nehmen. Das wird dazu führen, dass viel weniger Touristen kommen." Doch gerade das, wird von vielen Einheimischen bezweifelt. Sie fürchten, dass die Touristensteuer kaum Wirkung haben wird. Genauso wie andere Strategien aus der Vergangenheit, mit der die Stadt versucht hat, die Massen in Schach zu halten. "Venedig war schon immer eine Stadt, in der die Menschen leben und kein Museum, wo man Eintritt zahlen muss. Wir werden die gleichen Probleme wie jetzt haben. Gleichzeitig wollen die Touristen aber auch etwas für das Eintrittsgeld bekommen. Das wird eine Katastrophe." "Ich glaube nicht, dass ein Eintrittsgeld das Problem löst. Ich weiß nicht genau, ob ich dafür oder dagegen bin. Einerseits finde ich es nicht in Ordnung, wenn man die Zahl der Touristen reduziert. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass man eine Grenze ziehen muss. Ich glaube nicht, dass man so die Probleme löst, es ist nur eine Übergangslösung. Wir können es versuchen und sehen, wie es läuft." Das Geld, das mit der Touristensteuer eingenommen wird, soll nach Angaben der Behörden vor allem in die Instandhaltung und Reinigung der historischen Stadt fließen. Dass die Touristen nach Einführung des Eintrittsgeldes weniger werden, glaubt kaum jemand.