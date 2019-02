Im Bezug auf Rechtsextremismus war der Raum Cottbus in den letzten dreißig Jahren für böse Überraschungen gut. So drückt es Heiko Homburg aus, vom Verfassungsschutz Brandenburg. "Weil dort sich seit Jahren alles Mögliche nebeneinander entwickelt. Wir haben dort rechtsextremistische Hass-Musik. Wir haben Neo-Nationalsozialisten, die schon zeitweilig weit über die Landesgrenzen hinaus für Furore gesorgt haben. Wir haben Bezüge zu Rockern. Wir haben Bezüge ins Security Milieu, also Bereich Türsteher-Szene. Wir haben Geschäftstätigkeiten der dortigen Rechtsextremisten. Wir haben natürlich auch die Parteien da unten. Das ist ein sehr weit gefächertes rechtsextremistisches Milieu. Und das wächst zurzeit immer weiter zusammen und ist auch dabei jetzt, Geschäftsfelder aufzumachen, um sich eine eigene ökonomische Grundlage zu verschaffen. Und dazu gehören dann auch die Hooligans von Energie Cottbus. Sie nannten sich immer "Inferno Cottbus". Sie haben sich offiziell aufgelöst. Sie sind sehr, sehr rechtsextremistisch in ihrer Ideologie durchdrungen. Sie haben den Verein immer missbraucht, um ihre Ideologie über das Stadion nach außen zu tragen. Sie haben regelrechte extremistische Exzesse in der Öffentlichkeit inszeniert." Selbst wenn sich die Gruppe offiziell aufgelöst habe, so Heiko Homburg, seien doch dieselben Menschen noch immer in der Szene unterwegs. Viele Cottbusser wollen nicht, dass ihre Stadt auf Rechtsextremismus reduziert wird. Christoph Polster beispielsweise, er ist Vorsitzender des Födervereins "Cotbusser Aufbruch", der gegründet wurde, um ausländerfeindlichen Gruppen etwas entgegenzustellen. "Cottbus ist eine Stadt, wo wir schon auch immer mal wieder merken, dass sich populistisches und rechtsradikales Gedankengut auch artikuliert, aber darauf Cottbus zu reduzieren, das wäre nicht richtig". O-TON PASSANTIN: "Also ich gehe zum Beispiel, wenn solche Spiele sind, nicht in die Stadt." O-TON PASSANT: "Dass es mal links gegen rechts, irgend so was, dass die sich nicht mögen, weil sie andere politische oder andere soziale Auffassungen haben, natürlich, so was wird es immer wieder geben. Aber ich kenne das gar nicht, dass dann direkt Leute, oder Leute, die neutral sind, oder ganz normal Cottbuser Einwohner unter Druck gesetzt werden, das wäre mir wirklich total neu." Der ortsansässige Drittligist Energie Cottbus hat für Anfang März allerdings zu einem Krisentreffen mit Polizei und Verfassungsschutz geladen.