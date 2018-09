Der Countdown zum Oktoberfest in München läuft. Rund drei Wochen vor dem Anstich auf dem größten Volksfest der Welt posierten die Spieler des FC Bayern München am Sonntag traditionell für ihren Sponsor in Lederhosen und Trachtenjanker. Mit dabei auch der Neuzugang von Schalke 04. Der 23-jährige Leon Goretzka, der bei der jüngsten Bundesliga-Partie des Rekordmeisters gegen Stuttgart am Samstag noch das vorentscheidende 1:0 erzielt hatte: "Natürlich habe ich mich gefreut, dass das Spiel für mich gut gelaufen ist. Aber wichtiger war, dass wir die drei Punkte eingefahren haben. Und ich glaube, ich kann an der Stelle noch mal ein Kompliment an die Mannschaft machen, die haben mich sehr gut aufgenommen und haben es mir leicht gemacht, reinzufinden. Und ich glaube auch, nur dann, wenn man sich wirklich wohlfühlt, dann kann man auch Leistung bringen. Und das ist dann der erste Schritt gewesen, denke ich." Sein Kapitän Manuel Neuer sieht das ganz ähnlich: "Ich finde, er hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Hat jetzt auch bei den Pflichtspielen sehr gute Leistungen gezeigt. Und man merkt ihm an, dass er alles für die Mannschaft tun will. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Und wir alle, also alle Spieler, sind sehr zufrieden mit ihm. Und er weiß es auch. Und er hat bisher immer alles gegeben. Und das erwarten wir auch von ihm. Und er hat's sehr gut gemacht. Und wir sind vollkommen zufrieden mit ihm." Endstand der Partie war übrigens 3:0 für die Bayern in Stuttgart. Die weiteren Treffer erzielten Lewandowski und Müller. Und wegen einer Länderspielpause geht es dann erst am 15. September daheim gegen Leverkusen weiter.