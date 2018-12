Bei neuen Protesten der "Gilets jaunes" gegen die Steuer- und Reform-Politik von Präsident Emmanuel Macron ist es in Paris zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Beamte gingen am Samstag mit Tränengas gegen Demonstranten vor. Eine Polizeisprecherin sagte, rund 1500 Demonstranten hätten sich am Vormittag auf dem Prachtboulevard Champs-Elysees im Zentrum der französischen Hauptstadt versammelt. Hunderte Menschen sollen festgenommen worden sein. Sie seien mit Hämmern, Baseballschläger und Boule-Kugeln aus Metall bewaffnet gewesen. Um erneute Krawalle bei den Protesten wie vor einer Woche zu verhindern, hatten die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft. Insgesamt sind im ganzen Land 89.000 Polizisten und Ordnungskräfte im Einsatz. Innenminister Christophe Castaner sagte der Online-Nachrichtenseite "Brut", der Staat sei darauf vorbereitet, robust zu reagieren. Er rief die friedlichen Demonstranten auf, sich nicht unter die "Hooligans" zu mischen. Die Unruhestifter könnten nur dann effektiv sein, wenn sie sich als Gelbwesten tarnten. Mit einer symbolischen Pose wehrten sich zahlreiche Demonstranten dagegen, als gewalttätig stigmatisiert zu werden. Zuvor hatte die Polizei an einer Schule außerhalb von Paris hart durchgegriffen und Dutzende Schüler auf die Knie gezwungen. Die Demonstranten, die gelbe Warnwesten als Erkennungszeichen tragen, protestieren seit Wochen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Macrons Steuerpolitik. Viele von ihnen fordern den Rücktritt des Präsidenten. Die Regierung war zuletzt bereits auf die Protestierer zugegangen und hatte die umstrittene Erhöhung der Ökosteuer gekippt.