Nach der tragischen Explosion einer Benzin-Pipeline am Freitag in einer kleinen Stadt im Bundesstaat Hidalgo, rund 100 Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt nehmen Verwandte und Freunde Abschied von Menschen, die ums Leben gekommen sind. Nach jüngsten Angaben sprechen die Behörden von über 80 Toten und Dutzenden Verletzten. Medienangaben zufolge hatten sich mehr als 600 Personen am Freitagnachmittag auf einem Feld befunden, als das Benzin der Leck geschlagenen Leitung Feuer fing und dieses Drama auslöste. Ema Olvera sucht nach ihrem 13-jährigen Bruder: "Ich möchte ihn zurückhaben, und das hoffentlich lebendig - ich weiß nicht wie, aber ich möchte ihn jetzt wiederhaben. Mein Cousin ist im Krankenhaus und ich wollte von ihm wissen, was passiert ist und wo er langgelaufen ist. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Ich habe ein Video gesehen. Und es scheint, als würde er dort laufen. Ich bin mir aber nicht sicher und weiß einfach nicht, wo er ist." Die Behörden gehen davon aus, dass mutmaßliche Treibstoffdiebe versuchten, Benzin aus der Pipeline abzuzapfen, indem sie ein Leck in die Leitung schlugen. Infolge dessen sei es am Freitagabend zu der Explosion gekommen. In Mexiko wird immer wieder Benzin aus Treibstoffleitungen abgezapft. Die Behörden gingen zuletzt verstärkt dagegen vor. In dem Land herrschen zurzeit extreme Engpässe bei der Versorgung mit Treibstoff.