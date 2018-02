Komm rein, bring blaues Blut herein. Diesem Bistro im schottischen Edinburgh stattete am Dienstag ein derzeit sehr gefragtes Pärchen einen Besuch ab. Der britische Prinz Harry und seine Zukünftige Meghan Markle kamen ins "Social Bite"-Café, um sich dort über das soziale Engagement der Betreiber zugunsten von Obdachlosen zu informieren - Meghan passend im Schotten-Karo-Mantel. Vor dem Brautpaar-to-be waren übrigens auch schon George Clooney und Leonardo DiCaprio zu Gast. Im Mai werden sich die beiden auf Schloss Windsor das Ja-Wort geben. Doch schon jetzt ist Meghan fest eingebunden in die royalen Pflichten - und profitiert bereits von den Privilegien. Ein eigenes Team kümmert sich um ihren Auftritt - Termine, richtiges Verhalten in der Öffentlichkeit, passendes Outfit. Der Plan scheint aufzugehen - beide Gäste kamen bei den Mitarbeitern des Cafés gut an. "Ich bin keine Britin, sondern Französin. Wir haben keine Königin und ich weiß eigentlich gar nicht, was die königliche Familie so macht. Aber sie waren wirklich nett und haben sehr nett gefragt. Wir haben miteinander gelacht, das war gut." "Wenn man solche Gäste hat, dann erwartet man ja eher, dass man ihnen etwas Neues erzählen kann über die Dinge, die wir hier tun. Ich war also erstaunt, wie oft sie sagten: Ja, und sie haben doch dies und jenes schon getan und wir stehen hinter euch. Sie waren total authentisch." Der 33-jährige Harry und die 36-jährige Meghan werden am 19. Mai heiraten.