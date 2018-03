Um Fossilien auszugraben, braucht man Fingerspitzengefühl und ein geübtes Auge. In Großbritannien können auch Laien diese Fähigkeiten erlernen. Die Hobby-Paläontologen trainieren in einem Workshop in Cambridgeshire an Präparaten. Bevor es an seltene Saurier-Knochen geht, wird mit häufiger vorkommenden Fossilien, etwa von Trilobiten oder kleinen Ammoniten geübt, erklärt die Volontärin Sarah Moore. "So gewöhnt man sich erst einmal an die Vibrationen der Werkzeuge. Wenn man damit umgehen kann und es sich hundertprozentig zutraut geht's dann an den Dinosaurier - falls Jamie mit Deiner Arbeit zufrieden ist." Jamie ist der Paläontologe Jamie Jordan. Zusammen mit Moore hat er im vergangenen Jahr in einem südenglischen Steinbruch ein seltenes Iguanodon-Skelett gefunden. Die Knochen des pflanzenfressenden Dinosauriers sind nach Schätzung der Forscher gut 130 Millionen Jahre alt. "Absolut fantastisch, das ist wie Weihnachten und Geburtstag zusammen", sagt Jordan. "man weiß nie, was man unter seinen Füßen findet, es ist immer eine Überraschung." Ca. 90 Prozent des Iguanodon-Skeletts könnten noch erhalten sein, schätzen die Forscher. Die Überreste wurden in sieben Blöcken aus dem Steinbruch geschafft. Die Fundstücke zu präparieren, ist eine Geduldsarbeit. Die im Workshop ausgebildeten Hobby-Paläontologen sollen dabei helfen. Rund 40 bis 50 Freiwillige werden gebraucht. Das Forschungsteam schätzt, dass es fünf Jahre dauern wird, dem Gestein seine Urzeit-Geheimnisse zu entlocken.