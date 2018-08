Es ist so, wie die Rückkehr des verlorenen Sohns: Torwart Kevin Trapp spielt wieder beim Fußballbundesligisten Eintracht Frankfurt. Nach drei Jahren beim französischen Meister Paris St. Germain will der 1 Meter 89 große Schlussmann wieder bei der Eintracht zwischen den Pfosten stehen. Der 28-jährige erhält auf Leihbasis einen Vertrag bis zum Saisonende. Er sei glücklich, dass es geklappt habe, sagte Trapp: "Klar, von emotionaler Seite, weil ich hier drei tolle Jahre hatte, drei erfolgreiche Jahre hatte. Aber auch von sportlicher Seite gesehen. Frankfurt spielt in der Europa League, haben sich super entwickelt die letzten drei Jahre, waren zweimal im Pokalfinale, haben den Pokal letztes Jahr gewonnen. Also, auch von der sportlichen Seite spricht hier alles dafür. Und natürlich klar, ich bin hier wie Zuhause. Ich muss mich wahrscheinlich an nichts mehr gewöhnen. Ist klar, es gab ein paar Veränderungen. Ich freue mich einfach darauf, dass es geklappt hat jetzt wieder vor der Kulisse spielen zu dürfen in dem Stadion, vor den Fans, die für mich was ganz Besonders sind." Trapp spielte zwischen 2012 und 2015 bei der Eintracht und absolvierte insgesamt 96 Pflichtspiele. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er bisher drei Mal auf. Für Eintracht-Trainer Adi Hütter besteht kein Zweifel, dass Trapp der Mannschaft sofort helfen kann: "Also bei der Qualität, glaube ich, brauchen wir nicht drüber sprechen. Er hat in Paris sehr sehr gut gespielt und ist Nationaltormann, war hier bei der Eintracht Kapitän, wie er weggegangen ist Publikumsliebling. Ich habe schon vorher mit ihm gesprochen. Für mich eine tolle Persönlichkeit auch zusätzlich noch. Er will nicht nur hier gut Fußball spielen, sondern - was die Mannschaft betrifft - sich als Führungsspieler einordnen. Ich glaube, dass kann er auch. Er spricht mehrere Sprachen, auch das ist sicherlich auch ein Vorteil." Eintrachts Stammtorwart Frederik Rönnow hatte sich in der Vorbereitung eine Knieverletzung zugezogen. Hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Auch deshalb entschieden sich die Verantwortlichen bei der Eintracht für Trapp. Er bekommt die Rückennummer 31 und könnte bereits am Samstag im Heimspiel gegen Werder Bremen zum Einsatz kommen.