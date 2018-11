Gemeinsame Trauer um die Opfer der verheerenden Waldbrände in Kalifornien. Am Sonntag kamen Einwohner aus den betroffenen Gemeinden in der Stadt Chico zusammen, um an die Opfer zu erinnern. Seit dem Beginn der Brände sind mehr als 70 Todesopfer bestätigt worden, Hunderte Menschen werden noch vermisst. Viele Einwohner der Region mussten ihre Häuser verlassen und wohnen seit Wochen bei Verwandten, Freunden oder in Zelten und Notunterkünften. Es sind viele Gefühle, die den Menschen hier durch den Kopf gehen, sagt diese Frau: "Es geht um Trauern. Es geht darum, öffentlich seine Trauer zum Ausdruck zu bringen. Und die Angst und den Ärger und die Frustration in unseren Herzen. Aktives Trauern kann dabei helfen, den Kummer erträglicher zu machen." Die Menschen hier aber auch die Feuerwehrleute müssen mit der größten Brandkatastrophe in der Geschichte Kaliforniens fertig werden. Bis zum Sonntag konnten rund 65 Prozent der Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Für diese Woche wurde Regen angekündigt, was bei der Brandbekämpfung helfen würde. Gleichzeitig steigt aber die Gefahr für Überschwemmungen und Erdrutsche.