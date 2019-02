Für die Modewelt ging mit dem Tod von Karl Lagerfeld am Dienstag eine Ära zu Ende. In Paris, wo Lagerfeld viele Jahre verbrachte, sorgte die Nachricht für Trauer. O-TON ERIC JAMIN, KUNDE: "Karl Lagerfeld stand für Kreativität, Freiheit, eine Ära. Was Angst macht ist, dass es einmal diese großen Künstler und Erfinder gab. Wir gingen durch eine Zeit, in der wir uns neu erfanden und uns inspirieren ließen. Jetzt verlieren wir diese Menschen, die uns inspirierten." O-TON ANGELINE MOIZARD, PASSANTIN: "Abgesehen von der Mode war er eine große Persönlichkeit, mit seinem weißen Pferdeschwanz, seinen fingerlosen handschuhen und seinem Akzent. Er war der Kaiser. Er war einfach eine große Figur, so wie Yve Saint Laurent oder Donatella Versace." Diese Passantinnen in London haben vom Tod des Modedesigners gehört und sind getroffen von der Nachricht. O-TON SANDI BOGLE, PASSANTIN: "Für mich ist er einer der Besten. Ich trage selbst kein Chanel oder Louis oder Gucci, das ist nicht mein Ding. Aber der Typ und Fendi, das sind meine Lieblinge. Ja, bin schon bestürzt, sehr bestürzt." O-TON MONA BRAUNER, PASSANTIN: "Das ganze Jahr lang habe ich immer auf die Shows gewartet und ich kaufe auch viele der Produkte. Ich hoffe, dass ich die auch das nächste Mal kaufen kann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Auch in Deutschland berührt Lagerfelds Tod viele Menschen. O-TON BIANCA FUCHS, KUNDIN: "Ich glaube, er war ein sensationeller Designer. Und vor allem war er bei den Interviews immer sehr lustig. Also, ich habe ihm immer gerne zugehört. Ja, das tut mir leid." O-TON ANGELIKA MEIANDRES, KUNDIN: "Ich bin jetzt eigentlich auch geschockt, dass er gestorben ist, das wusste ich gar nicht. Für die Modewelt geht schon eine Ära zu Ende." O-TON MIRA STROBEL, KUNDIN: "Als Mensch finde ich ihn ganz toll. Oh, das tut mir schrecklich leid. Er wird jetzt ein Stern." Karl Lagerfeld starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren.