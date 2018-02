Wer es am Mittwoch auf die Zugspitze geschafft hatte, wurde mit einem atemberaubenden Blick belohnt. Bei strahlendem Sonnenschein konnte man von der Aussichtsplattform auf Deutschlands höchstem Berg das Alpenpanorama genießen. Die Temperaturen waren allerdings eisig. Hoch "Hartmut" und seine arktischen Luftmassen haben Deutschland weiterhin im Griff. Diese Bilder beweisen, dass die derzeitige Wetterlage durchaus auch seine positive Seiten hat. Wer mochte, konnte sogar Zeit im Liegestuhl verbringen. Bei entsprechender Kleidung kein Problem. Auch am Eibsee herrschte schönstes Winterwetter. Hier - am Fuße der Zugspitze - ließen sich die Spaziergänger nicht von einem Gang über die Eisfläche abhalten. Und es soll eisig bleiben: Für die nächsten Tage ist weiterhin Frost angekündigt. Doppelstellige Minusgrade sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes allerdings selten. In weiten Teilen des Landes soll es aber schneien.