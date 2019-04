Treffen unter Freunden

Ein alter Bekannter verließ am Freitagnachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das Berliner Kanzleramt. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hatte der Kanzlerin einen Besuch abgestattet. Das ganze wurde als "privates Treffen" deklariert. Ohne Presse, ohne Statements und ohne offizielle Agenda. Diese Fotos legen es nah: Beide verstehen sich offenbar noch immer blendend. Obama hatte Merkel im Vorfeld als seine "Freundin" bezeichnet. Der 57-jährige Obama ist derzeit auf dreitägiger Tour durch Deutschland. Am Donnerstag trat er vor mehr als 14.000 Zuhörern in Köln auf. Für Samstagnachmittag ist als weiterer Teil seines Deutschland-Besuchs in der Hauptstadt ein Townhall-Treffen mit jungen Menschen angesetzt. Zwischen Obama und Merkel hatte sich während ihrer gemeinsamen Amtszeit eine Art politische Freundschaft entwickelt. Obama hatte Merkel als die wohl engste Verbündete seiner achtjährigen Präsidentschaft bezeichnet.