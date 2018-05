Er steht in diesen Tagen in Trier fast über allem. Am 5. Mai feiert die Stadt den 200. Geburtstag von Karl Marx. Pünktlich zu den Feierlichkeiten hat die Geburtsstadt des berühmten aber auch umstrittenen Philosophen und Ökonomen ein neues Ausstellungskonzept vorgestellt. Darunter Exponate wie eine Erstausgabe des Kommunistischen Manifests und der sogenannte Sterbestuhl. Der Sessel, in dem Marx 1883 in London gestorben sein soll. Darüberhinaus gibt es aber noch viel mehr zum Marx-Jubiläum, sagt Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe: "Vier Museen mit insgesamt der größten Karl Marx-Ausstellung, die es jemals gab. 300 Programmpunkte. Vom Karl Marx-Musical, was aus London kommt, bis zum wissenschaftlichen Kongress an der Universität Trier zum Thema Finance. Was sagt uns Karl Marx noch? Das ist die entscheidende Frage, die wir sechs Monate sehr intensiv bearbeiten." Am eigentlichen Geburtstag am 5. Mai wird die von China gestiftete Karl-Marx-Statue enthüllt. Die rund fünfeinhalb Meter hohe Bronzeskulptur ist ein Geschenk der Volksrepublik. Die Annahme des Geschenks wurde kritisiert und war auch in Trier umstritten. "Wir haben das lange sehr strittig, und zwar lange heißt, fast zwei Jahre diskutiert. Und wir haben es als Geste der Freundschaft angenommen. Und diese Statue soll die Menschen ermutigen, sich mit Karl Marx auseinanderzusetzen, soll die Menschen ermutigen, vielleicht in die Ausstellung zu gehen und mal zu gucken, was ist der eigentlich der Karl Marx, und vielleicht das eine oder andere Urteil oder Vorurteil überprüfen." Unterdessen hoffen die Souvenirhändler darauf, aus Karl Marx Kapital schlagen zu können. In Trier ist man da sehr kreativ: Marx-Büsten, das Marx-Hauptwerk "Das Kapital", Marx-Badeentchen und auch Marx-Wein warten auf Käufer.