Der Tropensturm "Gordon" ist am Montag über den US-Bundesstaat Florida hinweggefegt. Diese Amateuraufnahmen zeigen die heftigen Regenfälle und starken Windböen. Erwartet wird, dass "Gordon" an Stärke zunimmt, bevor er am Dienstag oder Mittwoch an der Golfküste wieder auf Land trifft. Die Meteorologen warnen die Bevölkerung davor, dass der Tropensturm "Gordon" zu einem Hurrikan anwachsen und dann östlich von New Orleans für Zerstörung und Überflutungen sorgen könnte.