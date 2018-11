Kurz nach seiner Ankunft in Paris hat US-Präsident Donald Trump die jüngsten Forderungen des französischen Staatschefs Emmanuel Macron nach der Gründung einer europäischen Armee kritisiert. Macron hatte angedeutet, dass Europa sein eigenes Militär aufbauen sollte, um sich vor den USA, China und Russland zu schützen. Das sei "sehr beleidigend", schrieb Trump am Freitagabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Europa solle erst einmal seinen fairen Anteil an der Nato zahlen, forderte er. Macron hatte am Dienstag in einem Radio-Interview die Gründung einer europäischen Armee vorgeschlagen.