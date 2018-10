US-Präsident Donald Trump hat den Medien vorgeworfen, mit ihrer Berichterstattung über die jüngste Briefbomben-Serie Politik gegen ihn zu betreiben. Sie hätten die "Taten eines Einzelnen" genutzt, um "politische Treffer gegen mich und die Republikanische Partei zu landen", sagte Trump am Freitag auf einer Wahlkampfveranstaltung in Charlotte. Die Menschenmenge reagierte mit Schmährufen gegen den US-Nachrichtensender CNN. Trump sagte anschließend weiter: "Die ständige unfaire Berichterstattung der Medien und ihre negativen Angriffe dienen nur dazu, die Menschen zu entzweien und eine gesunde Debatte zu untergraben." Nach der Serie von Briefbomben an prominente Kritiker von Trump hatte die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Bei dem Mann soll es sich um ein Mitglied der Republikaner und Trump-Fan handeln. Trump will in den letzten Tagen vor der Kongresswahl mit Auftritten in acht Bundesstaaten seine Partei unterstützen. Trumps Republikanern droht Umfragen zufolge bei der Wahl ein Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus. Ihre Mehrheit in der zweiten Kongresskammer, dem Senat, dürften sie dagegen verteidigen.