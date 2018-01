US-Präsident Donald Trump hat die Handelspartner seines Landes davor gewarnt, "Raubtierpraktiken" anzuwenden. Die Vereinigten Staaten würden bei unfairen Handelspraktiken nicht mehr wegschauen, sagte Trump am Freitag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. O-TON DONALD TRUMP, U.S.-PRÄSIDENT: "Als Präsident der Vereinigten Staaten werde ich immer Amerika an die erste Stelle setzen, genauso wie die Regierungen der anderen Länder ihre Nationen an die erste Stelle setzen sollten. Aber "Amerika zuerst" heißt nicht "America alleine". Denn wenn die Wirtschaft in den USA wächst, tut es auch die Wirtschaft der Welt." Trump sagte weiter, nur mit einem fairen Handel sei es möglich, ein System zu schaffen, das für die USA und alle Nationen funktioniere. Die Welt erlebe den Wiederaufstieg eines starken und wohlhabenden Amerikas. Es habe nie eine bessere Zeit gegeben, um in den USA zu arbeiten, zu bauen, zu investieren und zu wachsen. Die US-Regierung hatte jüngst angekündigt, die Unternehmenssteuern in den USA von 35 auf 20 Prozent zu senken. Mehrere große Unternehmen hatten daraufhin Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze angekündigt. Außerdem sollen US-Gesellschaften dazu gebracht werden, ihre im Ausland erzielten Gewinne in die Heimat zu überführen, indem die Rückführung dieses Geldes von der Besteuerung weitgehend ausgenommen wird.