US-Präsident Donald Trump hat gesagt, er erwäge einen Besuch in Israel zur Eröffnung der nach Jerusalem verlegten US-Botschaft. Dies kündigte Trump am Montag nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Washington an. Der Umzug der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem soll voraussichtlich im Mai über die Bühne gehen und würde dann mit der Feier des 70-jährigen Bestehens des israelischen Staates zusammenfallen. Trump hatte Jerusalem Anfang Dezember als israelische Hauptstadt anerkannt. Damit löste er ein Wahlkampfversprechen ein und sorgte zugleich für heftige Kritik insbesondere bei vielen Palästinensern. Sie betrachten das seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 von Israel besetzte Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Staates. Netanjahu sagte, an Trumps Entscheidung werde sich das israelische Volk noch in Jahrhunderten erinnern.