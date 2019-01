US-Präsident Donald Trump geht nach eigenen Worten von einem baldigen Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un aus. Eine solche Zusammenkunft werde es "in nicht zu ferner Zukunft" geben, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. Zudem erklärte er, einen "großartigen" Brief des Nordkoreaners erhalten zu haben. Trump hatte Anfang Dezember erklärt, ein erneutes Treffen mit Kim sei im Januar oder im Februar möglich. "Sie wollen wirklich was tun. Ob sie wirklich etwas tun, wer weiß das schon. Ein Deal ist ein Deal, man weiß nie. Aber ich kann ihnen sagen, dass wir eine sehr gute Beziehung zu Nordkorea aufgebaut haben. Das hätte ein Krieg, ein dritter Weltkrieg werden könnnen. An dem viele Menschen in Asien beteiligt gewesen wären. Stattdessen haben wir jemanden, der eine wirtschaftliche Entwicklung, Geld und Erfolg für sein Land haben will. Weil Nordkorea ein enormes Potenzial hat. Und wir werden ihm dabei helfen. Norkorea hat enormes Potenzial. Ich freue mich auf das Treffen mit dem Vorsitzenden Kim. Wir werden das in nicht so ferner Zukunft machen." Kim hatte den USA am Neujahrstag mit einem Ende der Entspannungspolitik gedroht, falls die US-Regierung ihre Sanktionen gegen das kommunistische Land aufrechterhält. Er sei fest entschlossen zur atomaren Abrüstung der koreanischen Halbinsel, aber die USA müssten Maßnahmen ergreifen, um den Prozess zu beschleunigen, hatte Kim in einer Fernseh-Ansprache erklärt. Sollten die USA ihren Druck aufrechterhalten, könne sein Land nach neuen Wegen zum Erhalt der Souveränität suchen. Zugleich deutete Kim erstmals an, dass Nordkorea gewillt sein könnte, keine Atomwaffen mehr zu produzieren. Zu einem Treffen mit Trump sei er jederzeit bereit.