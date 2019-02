US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, die radikal-islamische IS-Miliz habe ihre Kontrolle über Gebiete im Irak und in Syrien verloren. In Washington sagte Trump, er rechne mit einer offiziellen Erklärung, vermutlich in der kommenden Woche, dass "wir 100 Prozent des Kalifats haben werden" so Trump. "Ihr Land ist weg. Das ist ein großer Faktor - ihr Land ist weg." Die internationale Koalition zur Bekämpfung des IS und das Militärbündnis der Demokratischen Kräfte Syriens habe "praktisch das gesamte Territorium befreit, das vorher vom IS in Syrien und im Irak gehalten wurde". Trumps Entscheidung, Truppen aus der Region abzuziehen wurde jüngst sowohl von Republikanern als auch von Demokraten kritisiert, die fürchten der IS könnte wieder an Kraft gewinnen. Trump hält jedoch an dem Rückzugsvorhaben fest.