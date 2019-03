Im Handelsstreit mit China würde US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben längere Verhandlungen in Kauf nehmen, um ein gutes Abkommen zu erreichen. "Ich habe keine Eile. Ich will, dass der Deal in Ordnung ist", sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Anderenfalls werde man bei den laufenden Verhandlungen kein Abkommen abschließen. Er würde es bevorzugen, die Einzelheiten mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping auszuarbeiten. Ein Treffen der beiden wird noch im März in Florida erwartet, ein Datum wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben. Unterhändler beider Länder haben bereits seit zwei Wochen keine Gespräche mehr geführt. Trump sagte am Mittwoch, Xi könnte sich vor einem Treffen mit ihm scheuen, nachdem er gesehen habe, dass er die Verhandlungen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam abgebrochen habe. Xi habe gesehen, dass Trump einem Abkommen den Rücken zukehre, wenn es kein "guter Deal" sei, und dass wolle sein chinesischer Amtskollege wohl vermeiden, so Trump. Aus Peking gibt es zu dem geplanten Treffen in Florida bisher kein öffentliches Statement.