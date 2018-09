US-Präsident Donald Trump denkt darüber nach, seine Nominierung des umstrittenen Richter-Kandidaten Brett Kavanaugh zurückzuziehen. Sollte er nach der Anhörung des mutmaßlichen Opfers davon überzeugt sein, dass an den Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens gegen Kavanaugh etwas dran sei, könnte er womöglich seine Meinung ändern, sagte Trump am Mittwoch zu Journalisten in New York. Im Streit um Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens gegen den Richter-Kandidaten von Donald Trump war zuvor eine dritte Frau an die Öffentlichkeit getreten. Sie legte ihre Anschuldigungen gegen Kavanaugh am Mittwoch in einem Schreiben an den zuständigen Ausschuss des Senats vor. Dort sollen am Donnerstag er und ein mutmaßliches Opfer, eine Psychologie-Professorin, in einer mit Spannung erwarteten Anhörung aussagen. Kavanaugh wies umgehend auch die neuen Vorwürfe zurück. Die Demokraten im Ausschuss forderten Trump auf, die Nominierung des Richters zurückzuziehen. Trump hat Kavanaugh bisher verteidigt und den Demokraten Betrug vorgeworfen.