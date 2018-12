US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch in Washington den Rückzug der US-Soldaten aus Syrien angekündigt, weil die Extremisten-Miliz IS besiegt sei. Der Abzug solle innerhalb von zwei bis drei Monaten erfolgen. Aber es gab auch Kritik an der Entscheidung aus seiner eigenen Partei. Anders als Trump hatten sich unter anderem US-Verteidigungsminister Mattis und andere ranghohe Regierungsmitglieder für eine längere US-Militärpräsenz in Syrien ausgesprochen, um ein Wiedererstarken des IS zu verhindern. Die Entscheidung fiel Agenturberichten zufolge nach einem Telefonat Trumps mit dem türkischen Kollegen Erdogan. Denn die US-Truppen unterstützen kurdische Milizen im Norden Syriens, die von Erdogan als Feinde betrachtet werden.