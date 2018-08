Nein, Donald Trump schlägt im echten Leben nicht auf Angela Merkel ein. Das hier sind Bilder einer Europapremiere: Im Wachsfigurenkabinett "Madame Tussauds" in Berlin gibt es seit Dienstag die europaweit erste Live-Figur zu sehen, und die soll keinen Geringeren darstellen als den US-Präsidenten selbst. In einem nachgebauten Präsidenten-Zimmer können Besucher die Präsidenten-Figur in eher privaten Momenten erleben und seine Eigenarten in einer vierminütigen Show auf sich wirken lassen. Damit die Live-Figur dem echten Präsidenten möglichst zum Verwechseln ähnlich sieht, haben neun Künstler zwei Monate lang mit sehr aufwendiger Technik eine lebensechte Silikonmaske angefertigt, wie Nina Zerbe sagt, Sprecherin von "Madame Tussauds": O-Ton: "Die haben da fleißig echte Haare eingestochen, haben erst einmal rausfinden müssen, wie man denn Ölfarbe auf Silikon aufbringt und wie wir jetzt wissen, geht das nur, indem man Silikon untermischt zu einem bestimmten Prozentsatz, um tatsächlich diese Imitation herzubekommen. Weil Donald Trump hat doch eine sehr spezielle Gesichtsfarbe, möchte ich mal sagen, die ja auch hinlänglich diskutiert wurde, das heißt, das ist das, worauf die Besucher auch am meisten achten und auf die Größe der Hände. Das heißt, als wir den Schauspieler gecastet haben, mussten wir genau darauf achten, dass es ein Mann ist, der die Höhe hat, also die Größe von Donald Trump, aber kleine Hände und der in diese Silikonmaske passt." Die Live-Figur ist nun bis zum 31. August im Berliner Madame Tussauds zu sehen, bevor die Maske anschließend wieder in die USA zurückkehren wird. Dort ist die Live-Figur nämlich, wie auch das Original, eigentlich zuhause.