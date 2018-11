Am Samstag US-Präsident Donald Trump die durch die Waldbrände zerstörte Kleinstadt Paradise besucht. Niemand hätte gedacht, dass so etwas geschehen könne, sagte er vor Journalisten inmitten. Wie viele Menschen ums Leben gekommen seien, könne noch niemand sagen. In Paradise lebten früher knapp 27.000 Einwohner. Die Stadt 280 Kilometer nördlich von San Francisco brannte bei der Feuersbrunst in der Nacht des 8. November weitgehend ab. Die Brandkatastrophe ist die schlimmste in der Geschichte Kaliforniens und gehört zu den Flächenbränden in den USA mit den höchsten Todesopfern. Seine Meinung zum Klimawandel hat Trump auch nach den Bränden nicht geändert: "Nein. Ich habe dazu eine feste Meinung. Ich will ein gutes Klima und wir werden das haben und wir werden sichere Wälder haben." Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden bislang mindestens 76 Leichen geborgen, 63 von ihnen konnten inzwischen identifiziert werden. Fast 1300 Menschen werden noch vermisst.